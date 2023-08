Calciomercato Pisa | sfuma Morutan a centrocampo | ma si aprono altre piste

(Di domenica 20 agosto 2023) Dopo essere stato ad un passo dal ritorno sotto la Torre, Olimpiuha spiazzato tutti. Il trequartista rumeno, infatti, ha deciso di accettare la proposta del Fatih Karagümrük, restando in Turchia in seguito all’addio al Galatasaray e lasciando i nerazzurri a bocca asciutta. Ildel, quindi, si riaccende improvvisamente per riuscire a portare alla corte di Alberto Aquilani un centrocampista offensivo che si inserisca al meglio nel 4-2-3-1 che verosimilmente verrà adottato dal tecnico. Sono 3 i nomi principali sul taccuino di Giovanni Corrado: ecco quali. Si complica l’affare Valoti, ma per Acampora si può fare Uno dei profili più seguiti in Serie B è quello di Mattia Valoti, centrocampista in uscita dal Monza reduce da un’annata in chiaroscuro in massima serie (solo 10 presenze stagionali e 3 gol, tutti ...

Tutti gli acquisti ufficiali in B in questa gallery, NEWS E TRATTATIVE LIVE ASCOLI ... svincolato) Nasti (a, Milan) Scafetta (c, svincolato) Sibilli (a,, pres.) Brenno (p, Gremio, ...Radiomercato ha accostato al Catania l'attaccante 25enne lituano Edgaras Dubickas. Il calciatore è legato alche lo vorrebbe girare al Benevento quale contropartita per arrivare a Tello. I nerazzurri hanno anche messo un piccolo indennizzo (tra i 150 e i 200mila euro) piu i cartellini di Mastinu e ...Ora il club calabrese aspetta il centrocampista Mattia Viviani dal Benevento (dove Gennaro Acampora è nel mirino deldi Aquilani) e contende alla Ternana l'attaccante macedone Nestorovski , 33 ...

Calciomercato Pisa - Sfuma definitivamente il ritorno di Morutan: il rumeno ha scelto il Karagumruk pianetaserieb.it

"Mercato, adesso serve un’accelerata. Per la punta si guarda anche in serie A", titola il Quotidiano Sportivo. Mentre.Calciomercato Sampdoria, Facundo Gonzalez e Gian Marco Ferrari sarebbero attesi a Genova in settimana per le visite e le firme sui contratti In settimana la Sa ...