Calciomercato Napoli | Diemme in bilico | cessione in arrivo?

(Di domenica 20 agosto 2023) Il mese di agosto è già stato dimezzato dalle scure del tempo e le temperature cominciano a calare, ma c’è uno sport che continua a sorprendere: il calcio. A calamitare l’attenzione degli appassionati sono le prime partite della Serie A 2023/2024. Quest’ultima è stato il motore propulsore di un’infinita sequela di cessioni, prestiti, rinnovi e acquisti. A tale sillogismo non si sottrae ildel, nel quale Diegoè ine si prospetta la sua imminente. Ma per scoprire cosa ha provocato tale decisione a Castel Volturno, è necessario fare un passo indietro., ladiè imminente? Diego Demme è diventato ufficialmente calciatore della società campana l’undici gennaio ...

FOTOGALLERY Foto Sito Frosinone %s Foto rimanentiFrosinone, arriva Cheddira in prestito dalCheddira è un nuovo attaccante del Frosinone: arriva in prestito dal. Inserito ...Nelle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2018/19) nessuna squadra ha segnato più gol dell'Atalanta nella prima partita stagionale: 15 reti per la Dea, al pari delCENTROCAMPO AL TOP - Le gare d'esordio di Inter eci hanno confermato che per poter lottare per il titolo serve sicuramente un attaccante che sappia far gol e in questo senso recuperare Dusan ...

Calciomercato Napoli, sfuma Koopmeiners: due club su Demme CalcioNapoli24

La SSC Napoli ha reso noto in modo ufficiale di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Walid Cheddira dalla SSC Bari. Il calciatore, in data ...che nelle ore successive al trambusto ferragostano si è liberato dal contratto con il Napoli e ha accettato di sedere sulla panchina azzurra per il prossimo triennio, ossia fino ai Mondiali di calcio ...