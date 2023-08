Calciomercato Milan | Fenerbahce su Krunic

Leggi su 11contro11

(Di domenica 20 agosto 2023) Il, dopo aver preso Edin Dzeko a parametro zero, è interessato ad un altro calciatore bosniaco che milita in Serie A, ovvero Rade. Il club turco, secondo quanto riporta il sito.com, ha presentato aluna prima proposta verbale di 4 milioni di euro. Tuttavia, la dirigenza rossonera ha rifiutato l’offerta poiché valuta l’ex Empoli almeno 12-13 milioni. L’affare è complicato considerando anche l’importanza del giocatore nello scacchiere tattico di Pioli. Infatti, con ogni probabilità, nella sfida in programma questa sera alle ore 20:45 sul campo del Bologna il classe ’93 sarà titolare.pronto a rilanciare perIl, secondo il quotidiano turco Sabah, presenterà aluna nuova offerta ...