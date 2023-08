Calciomercato Milan – Di Stefano | “Pellegrino | minima distanza tra le parti”

Ilsta per calare la carta numero 9 della propria estate. Il nono acquisto della sessione diè stato virtualmente definito dai dirigenti rossoneri, ormai ad un passo dal mettere a ...Commenta per primo Secondo quanto riportato da Sportitalia dopo aver detto no ai sondaggi die Fenerbahce il Bologna ora vuole blindare Nico Dominguez . Al giocatore è stato proposto un rinnovo di contratto da 2 milioni di euro a stagione.Commenta per primo Sono 22 i convocati di Thiago Motta per la sfida che domani vedrà il Bologna affronatare in casa al Dall'Ara ilnell'esordio della Serie A 2023/24. Subito in lista il neoacquisto Giovanni Fabbian, arrivato a titolo definitivo oggi dall'Inter, mentre sono solo 4 gli attaccanti a disposizione del tecnico e ...

Il tecnico rossonero: "Il club ha ascoltato i miei consigli sulle caratteristiche dei nuovi arrivi. Mancano ancora dieci giorni, la dirigenza è pronta e attenta per intervenire eventualmente ancora. U ...Indisponibile per la sfida col Milan, Musa Barrow potrebbe lasciare il Bologna negli ... da trovare l'accordo quando mancano poco più di dieci giorni al termine della sessione estiva di calciomercato.