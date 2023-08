Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 20 agosto

(Di domenica 20 agosto 2023) Ilè iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Prosegue la trattativa trae Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Il difensore francese oggi è sceso in campo in amichevole con il club tedesco, ma in testa ha solo il nerazzurro, e gli “indizi social” lo dimostrano. ACQUISTI UFFICIALI: Marko Arnautovic (attaccante, Bologna) prestito, Carlos Augusto (difensore, ...

Commenta per primo L'allenatore del Monza , Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport al termine della gara persa per 2 - 0 a San Siro contro l'. COMPLIMENTI ALL'- 'Abbiamo affrontato una squadra molto forte, i complimenti vanno fatti a loro. Io sono soddisfatto della partita fatta dal Monza perché per 70 minuti siamo stati in partita'. GOL SUBITI - '...Commenta per primo Japhet Tanganga può lasciare il Tottenham , ma rimanendo in Premier League. Il difensore centrale, accostato nei giorni scorsi anche all'è entrato nel mirino del Luton Town . Come riportato da The Athletic , il club neopromosso ha chiesto informazioni per il centrale inglese .Commenta per primo Juan Cuadrado ha trovato l'esordio ufficiale come nuovo acquisto dell'nella vittoria per 2 - 0 ottenuta contro il Monza, ma il suo ingresso in campo non sarà ricordato come uno dei migliori della sua carriera, anzi. San Siro infatti non ha dimenticato il suo ...

Mercato Inter | Notizia devastante: adesso sta circolando questa voce… Cittaceleste.it

L'Inter sarebbe alle prese con la spietata concorrenza per Tanganga: la Premier League sarebbe piombata sul calciatore spaventando Marotta ...Seconda sconfitte in due gare ufficiali per il Monza che, dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Reggina, si deve arrendere a un'Inter più forte al debutto ...