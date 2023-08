Calcio | Udinese | Pozzo | 29 anni in A bel traguardo

(Di domenica 20 agosto 2023) "Riteniamo di aver allestito una squadra competitiva: del resto 29consecutivi in serie A credo siano un ottimo risultato per una società come la nostra". Lo ha detto il patron dell', ...

Gianpaolo Pozzo , Patron dell', ha parlato a margine della presentazione del nuovo sponsor di maglia. 'Riteniamo di aver allestito una squadra competitiva: del resto 29 anni consecutivi in serie A credo siano un ottimo ..."Riteniamo di aver allestito una squadra competitiva: del resto 29 anni consecutivi in serie A credo siano un ottimo risultato per una società come la nostra". Lo ha detto il patron dell', Gianpaolo Pozzo, a margine della presentazione del nuovo sponsor di maglia. "L'obiettivo è conseguire una buona salvezza - ha aggiunto - poi vedremo tutto quello che viene. Samardzic Sono ...Le formazioni ufficiali di- Juventus, match della prima giornata di Serie A 2023/2024. I bianconeri debuttano all'Arena con l'obiettivo dei tre punti. Sottil cerca una partenza forte come nella scorsa stagione. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. Sportface.it ...

La partita tra Udinese e Juve si gioca domenica 20 agosto alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...Serie A 2023/2024, 1a giornata. Le ultime notizie sulla partita Udinese-Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.