Calcio | mondiali donne | la Spagna vince in finale battendo l’Inghilterra 1-0

(Di domenica 20 agosto 2023) Lafemminile e’ per la prima volta campione del Mondo. Alla loro terza partecipazione alla kermesse iridata, le spagnole hanno battuto nelladi Sidneyper 1-0. Decisivo il gol al 29? di Carmona Garcia. Laavrebbe potuto chiudere il match al 70? ma Hermoso si e’ fatta parare undi rigore dal portiere Earps. Dalla prima edizione ad oggi deisono adesso 5 le nazionali che hanno vinto il trofeo nelle 9 edizioni fin qui disputate. Questo l’albo d’oro in sintesi: 4 vittorie per Stati Uniti (1991, 1999, 2015, 2019); 2 vittorie per Germania (2003, 2007), 1 vittoria per Norvegia (1995), Giappone (2011) e oraL'articolo proviene da Ildenaro.it.

Decisivo il gol di Olga Carmona nel primo tempo La Spagna trionfa aldifemminile. All'Olympic Stadium di Sydney le spagnole di Jorge Vilda si sono imposte con il risultato di 1 - 0 contro l'Inghilterra. Decisivo il gol di Olga Carmona, che dopo aver ...Decisivo è stato un solo gol, quello di Carmona Garcia segnato nel primo tempo. La Spagna ha battuto l'Inghilterra per 1 - 0 nella finale di Sydney ed ha vinto idifemminile che si sono disputati in Australia e Nuova Zelanda. La nazionale iberica, guidata dal tecnico Jorge Vilda si laurea per la prima volta campione del mondo, imponendosi con ...La Spagna ha vinto idifemminile in Australia e Nuova Zelanda, battendo 1 - 0 l'Inghilterra nella finale a Sydney, davanti a oltre 75mila persone. La nazionale iberica, guidata da Jorge Vilda, si è ...

Spagna-Inghilterra oggi in finale ai Mondiali femminili, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni Fanpage.it

(Adnkronos) – La Spagna vince i Mondiali di calcio femminili 2023. All’Olympic Stadium di Sydney la selezione iberica, campione del mondo per la prima volta, batte l’Inghilterra per 1-0 con un gol di ...Roma, 20 ago. (askanews) - La Spagna ha battuto l'Inghilterra per 1-0 (gol al 28' di Olga Carmona) nella finale del Mondiale di calcio donne ...