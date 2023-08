(Di domenica 20 agosto 2023) L'Interdi Lionelha vinto laCup della Concacaf battendo in finale il Nashville per 10 - 9 ai rigori, dopo che la partita era terminata 1 - 1.aveva portatoin ...

L'Interdi Lionel Messi ha vinto la Leagues Cup della Concacaf battendo in finale il Nashville per 10 - 9 ai rigori, dopo che la partita era terminata 1 - 1.... Pronostici per oggi, domenica 20 agosto 2023in tv oggi, domenica 20 agosto 2023 Programma ...00 Nashville SC - Inter03:00 NORVEGIA ELITESERIEN Brann - Aalesund 17:00 Ham - Kam - ......(Brasileirão) - ONEFOOTBALL 03.00 Nashville - Inter(Leagues Cup) - APPLE TV 12.00 Spagna - Inghilterra (Finale Mondiali femminili) - RAI SPORT 13.00 Lilla - Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT...

Calcio, il Miami di Messi vince la Leagues Cup - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

L'Inter Miami di Lionel Messi ha vinto la Leagues Cup della Concacaf battendo in finale il Nashville per 10-9 ai rigori, dopo che la partita era terminata 1-1. (ANSA) ...Miami Beach è il film che andrà in onda questa sera su Rai Movie: ecco trama, cast e curiosità sulla pellicola.