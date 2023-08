Calcio femminile | Spagna sul tetto del mondo | Inghilterra sconfitta 1-0 a Sydney

(Di domenica 20 agosto 2023) Entrata a far parte dell’album dei ricordi la Finale dei Mondiali 2023 ditra. Nella splendida cornice dello Stadium Australia di, è stata laa trionfare per 1-0 grazie alla marcatura di Olga Carmona al 29?. Da segnalare anche undi rigore fallito da Jennifer Hermoso al 69?. Per la prima volta nella storia, la compagine iberica si è aggiudicata l’iride. Un risultato non sorprendente di certo, visti i recenti riscontri ottenuti anche dal Barcellona a livello di club. PRIMO TEMPO – Le inglesi si presentano con il seguente undici: 1. Earps (GK) — 16. Carter, 6. Bright, 5, Greenwood — 2. Bronze, 8. Stanway, 4. Walsh, 9. Daly — 10. Toone— 23. Russo, 11. Hemp. Rispondono le iberiche con 23. Coll (GK) — 2. Batlle, 4. ...

Oggi, domenica 20 agosto, Inghilterra e Spagna si giocheranno in Australia la finale dei Mondiali di. Una tappa importante dunque, con una grande unica assenza. A supportare le Leonesse sugli spalti dello stadio non ci sarà nessun rappresentante della Famiglia Reale.

Una generazione d’oro che è finalmente entrata nel gotha del calcio femminile. Nella finale inedita dei Mondiali in corso in Australia e Nuova Zelanda la Spagna ha infatti piegato 1-0 l’Inghilterra, ...La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo di calcio femminile 2023, battendo l'Inghilterra per 1-0 nella finale di Sydney, in Australia.