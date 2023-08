Calcio donne | Spagna campione del mondo

La Spagna ha vinto i mondiali difemminile in Australia e Nuova Zelanda, battendo 1 - 0 l'Inghilterra nella finale a Sydney, davanti a oltre 75mila persone. La nazionale iberica, guidata da Jorge Vilda, si è imposta sulle ...Battuta l'Inghilterra 1 - 0 in finale con gol di Carmona SYDNEY (AUSTRALIA) - La Spagna si laurea campione del mondo per la prima volta nella storia. Nella finale dei Mondiali 2023 difemminile le spagnole hanno battuto 1 - 0 l'Inghilterra. Allo Stadium Australia di Sydney decide il gol di Olga Carmona al 29' del primo tempo. Anche per le inglesi di trattava della prima ...Nella ripresa sono ancora le furie rosse a cominciare meglio e al 68esimo ottengono undi rigore per il fallo di mano in area di Walsh; sul dischetto va Hermoso, ma Earps lo para. Alexia ...

