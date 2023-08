Cadeva un minuto dopo | non si ripeta Gasparri a muso duro | bomba sul governo

(Di domenica 20 agosto 2023) "In altri tempi sarebbe caduto il". Non ci va giù piano Maurizio, segno che il caso della tassa sugli extraprofitti delle banche, misura fortemente voluta da Giorgia Meloni, continua a far "friggere" la maggioranza di. Prima di Ferragosto la premier ha impresso una improvvisa accelerazione sul tema, spiazzando gli alleati. In particolare, Forza Italia ha protestato sostenendo di non essere stata informata. Meloni ha ammesso la cosa, in una intervista al Corriere della Sera, spiegando di non aver avvertito il leader azzurro Antonio Tajani (vicepremier e ministro degli Esteri) "per non far girare la notizia". Lo stesso Tajani aveva poi annunciato che la misura sarà da studiare e da modificare in Parlamento, aprendo di fatto un "cantiere" nel centrodestra. Il senatore, ...

Gasparri alza la voce con Meloni: "Quando avrà il 52% farà come ... L'HuffPost

Il senatore di Forza Italia torna sul caso della tassa sugli extraprofitti delle banche: "In altri tempi per cose del genere un governo di coalizione ...