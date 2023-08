Caccia a litio | cobalto | tungsteno | nichel | alluminio L' oro del futuro nella mani di pochi | prima la Cina

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 20 agosto 2023) Quando aggiorniamo una mail, mettiamo un like su Instagram o FB o inviamo un sorridente “emoticon” consumiamo qualcosa di prezioso più dell’oro. Materie prime poco conosciute come vanadio,, gero, antimonio,, rame , argento e. Per il nostro cellulare , ad esempio, servono tra i 30 e i 120 minerali estratti nel pianeta. E la... Segui su affaritaliani.it