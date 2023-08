Burkini | a Trieste la polemica finisce in mare | tutti vestiti al lido Pedocin

(Di domenica 20 agosto 2023), alain. Inquinano più due metri di tessuto o una nave da crociera? Se lo sono chiesti in tanti, a, dando vita a una pacifica protesta in sostegno delle donne musulmane. Circa una sessantina di persone – compresi alcuni uomini – hanno partecipato domenica mattina aal flash mob andato in scena per una decina di minuti allo stabilimento balneare Lanterna meglio conosciuto come. L’iniziativa è nata per dimostrare solidarietà e sostegno alle cittadine di fede islamica che hanno l’usanza di fare il bagno investite o indossando il, secondo tradizione. Proprio al “”, la scorsa domenica, alcune bagnanti musulmane avevano ...

Le accuse alle musulmane inDomenica scorsa alcune donne triestine si erano appellate a una ... Associazione islamica: 'Liberi di vestirsi' e Sul delicato argomento è intervenuta Nurah ...Proprio in quella spiaggia domenica scorsa le donne che erano entrate in acqua in, o comunque vestite, erano state pesantemente criticate. Ecco quindi l'iniziativa, avvenuta alla presenza di ...... a sostegno delle donne musulmane che in(o vestite) sono state criticate domenica scorsa, ... vicepresidente Associazione culturale islamica di, che intravede una discriminazione: "Se ...

"Una destra in confusione e in contraddizione con se stessa prova maldestramente a dare una veste presentabile ad atti di discriminazione e intolleranza. (ANSA) ...Circa cento donne hanno fatto il bagno in burkini in un lido triestino per dimostrare la loro ... con qualche tono razzista e sessista. Associazione islamica Trieste: "Liberi di vestirsi" e Sul ...