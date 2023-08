Buoni fruttiferi sottoscritti nel 1985 | quanto hanno reso? Questo esempio è pazzesco

Leggi su blowingpost

(Di domenica 20 agosto 2023) Negli anni Ottanta sottoscrivere un buono fruttifero postale significava avere un rendimento a scadenza tutt’altro che trascurabile. Come sapete, adesso la situazione è cambiata, considerato che il migliore buono del momento sottoscrivibile da un adulto – il Bfp Ordinario – dopo 20 anni offre un rendimento annuo lordo di appena il 3,00%. Ci sono anche da considerare le tasse sugli interessi e l’imposta di bollo, che riducono ulteriormente l’importo erogato. Ora, in molti posseggono ancora vecchidelper cui è legittimo chiedersipossano valere oggi. Per, quando può rendere oggi un titolo da 7 milioni di lire? Rammentiamo che il calcolatore messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti nel calcolo non conteggia l’imposta di bollo. Foto di un buono fruttifero: Adobe Per fare il calcolo ...