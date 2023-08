Bundesliga | giornata 1 | dilagano Bayern | Union Berlino e Stoccarda

Leggi su 11contro11

(Di domenica 20 agosto 2023) Comincia la stagione 2023/24 di: la1 parte con il largo successo delMonaco (subito a segno Kane). Anche il Dortmund inizia con una vittoria, seppur sofferta, vittorie travolgenti permentre le due neopromosse debuttano con una sconfitta. Il Lipsia cade a Leverkusen.1: Werder-0-4, Dortmund-Colonia 1-0, Eintracht-Darmstadt 1-0, Leverkusen-Lipsia 3-2 Esordio strepitoso per ilMonaco: successo per 0-4 sul campo del Werder Brema nel segno di Harry Kane. Il vantaggio arriva dopo appena quattro minuti grazie a Sané, che raccoglie l’assist dell’attaccante ex Tottenham e chiude l’azione con un tocco morbido dopo una fuga in campo aperto. ...