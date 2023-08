Brasile | tragedia Corinthians | si ribalta bus tifosi | 7 morti e 27 feriti

(Di domenica 20 agosto 2023)nel mondo del calcio brasiliano per il grave incidente stradale che ha coinvolto un pullman che stava riportando a casa 43del, di ritorno da una trasferta a Belo Horizonte. Il bus, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si èto causando la morte di sette persone. Tra gli altri passeggeri ci sono anche 27, in condizioni più o meno gravi. Una vera e propria disgrazia, con la società delche ha comunicato che sosterrà economicamente le famiglie delle persone decedute nell’incidente. SportFace.

