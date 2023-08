(Di domenica 20 agosto 2023) Poco più di 10 giorni al gong delestivo ed il valzer di attaccanti in Serie A è pronto a prendere il via. Le prime partite del campionato italiano hanno fornito importanti indicazioni e la stagione del Monza di Palladino si è aperta con una sconfitta contro l’Inter. La squadra di Palladino ha confermato difficoltà in fase realizzativa e il problema evidente è quello della prima punta. Nell’11 titolare è stato schierato a sorpresa Maric con alle spalle Colpani e Caprari. L’indicazione più importante è stata la panchina die l’ex Atalanta non è entrato nemmeno nel secondo tempo. Foto di Roberto Bregani / AnsaIl valzer di attaccanti in Serie A Andreaè pronto a cambiare maglia. E’ ad un passo il passaggio al Cagliari, alla ricerca di un attaccante da regalare all’allenatore Ranieri. L’accordo è ai dettagli ...

Commenta per primo Era la serata di Mourinho e della sua Roma. Contro il Pep Guardiola sarebbero statidal primo minuto, c'è da giurarci. Invece nella finale di Europa League l'arbitro Taylor ci ha messo le mani e alla fine questa Supercoppa Uefa è toccata al Siviglia, i rigori hanno detto di no ...C'è ancora tempo, sicuro, ma intanto le indicazioni che arrivano dalconsentono di stilare un primo pagellone . Di cristallizzare lo stato dell'arte ad ... Ivanno bene anche all'...... Verona e Milan, nella speranza che le ultime due settimane diportino in dote anche ... Paredes, Renato Sanches e Zapata: un terzetto per frenare l'emergenza, in attesa deidi fine ...

Botti di calciomercato in attacco: Petagna e Muriel cambiano maglia! CalcioWeb

Dopo aver sparato botti a raffica a inizio mercato e dopo un periodo di "silenzio", il San Marco ufficializza l'ennesimo attaccante che va a rimpinguare un reparto già fin troppo nutrito che comprende ...Pellegrino Milan – In attesa dell’esordio stagionale che avverrà nella serata di, lunedì 21 agosto 2023, in casa del Bologna di Thiago Motta, il Milan piazza l’ennesimo colpo della sua estate di calci ...