Bonus trasporti | come funziona e quali sono le novità

Il sito del ministero del lavoro non permette più di ottenere il contributo per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici, e rimanda all'inizio del prossimo mese per 'effettuare un nuovo ...leggi anche, dal 1° settembre al via (di nuovo) alle domande: chi potrà richiederlo Corsi di formazione al posto del Rdc: le conseguenze: rischio aumento della povertà La decisione ...Che fine ha fatto ilSe si prova ad accedere alla pagina dedicata ale a cliccare sul tasto per richiedere lo stesso, si può leggere la scritta "Non è possibile procedere con la richiesta"...

Bonus trasporti, fondi finiti ma nuove domande dal 1°settembre: cosa sapere Sky Tg24

Il sito del ministero del lavoro non permette più di ottenere il contributo per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici, e rimanda all'inizio del prossimo mese per "effettuare un nuovo tentativ ...Il governo lo scorso aprile ha stanziato un totale di 100 milioni di euro validi per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di ...