Bonus mamme disoccupate 2023 | come richiederlo e a chi spetta

Leggi su quifinanza

(Di domenica 20 agosto 2023) È stato rinominato dalla stampa, ma in realtà si tratta dell’Assegno di maternità dei Comuni, una prestazione assistenziale che viene concessa dagli enti e pagata dall’INPS, istituita dall’articolo 74 del decreto legislativo n. 51 del 26 marzo 2001. La misura di sostegno alla genitorialitàai cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno e solo entro determinati limiti di reddito. Quali sono i requisiti per l’Assegno di maternità dei Comuni Per accedere all’Assegno di maternità dei Comuni, bisogna rire alcuni requisiti. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale o rientrare entro un determinato importo che viene fissato annualmente. I richiedenti non devono essere già beneficiari di ...