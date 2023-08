Bonus macchine agricole | tempi e modalità per ottenere il contributo

(Di domenica 20 agosto 2023) In arrivo risorse del Pnrr per 400 milioni da destinare all’ammodernamento delle. L’intervento è disciplinato dal nuovo decreto del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che definisce ledi emanazione dei bandi regionali per la concessione delle risorse. Ilè destinato alle imprese agro-meccaniche e alle micro e Pmie le loro cooperative e associazioni. Si prevede unin conto capitale pari al 65 per cento dell’importo dei costi di investimento ammissibili. Nel caso di giovani agricoltori ilcopre l’80 per cento dei costi. Il decreto fornisce anche un cronoprogramma a cui Regioni e Province autonome devono attenersi con tutte le fasi dell’attuazione della misura. Le spese ...

... oltre ad un salario astronomico, l'accordo che lo legherà al club arabo per i prossimi due anni prevede numerosi (e pazzeschi). Ecco quelli più incredibili (foto puramente indicative)...agricole: in arrivo contributi per 400 milioni di euro Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha pubblicato il nuovo decreto n. 413219/2023 ...Cifra che potrebbe facilmente raddoppiare , però, grazie aiin palio, i premi per gli ... ma anche eventualmente gli amici e i suoi familiari, ovunque vogliano, 24 ore su 24 Il suo parco...

Bonus macchine agricole: in arrivo contributi per 400 milioni di euro Informazione Fiscale

Contributi fondo perduto 80% su acquisto di macchine agricole, chi può ottenere il bonus e come In arrivo i contributi a fondo perduto fino all’80 per cento dell’investimento per l’acquisto di ...Il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero dell’Economia hanno siglato un decreto che regolamenta l’accesso ai contributi a fondo perduto destinati alle imprese agricole, ittiche e di acquacoltura. ...