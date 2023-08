Bonus e sussidi | attenzione a non commettere errori | ecco quando l’INPS chiede il denaro indietro

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 20 agosto 2023)alle ‘anomalie’ che potrebbero comportare la perdita delo ricevuto e la restituzione al. Il caso da analizzare L’Italia è certamente in prima linea in fatto di, agevolazioni rivolte a diverse categorie di persone, di lavoratori e di nuclei familiari che forniscono una forma di sostentamento economico per chi si trova in situazioni di svantaggio. Ma il fatto che unvenga erogato arrivando al destinatario non significa che esso non possa, qualora alcuni requisiti specifici non siano stati rispettati, essere restituito alo all’ente che lo ha erogato., i casi che prevedono la restituzione (ilovetrading.it)Dunque anche se l’agevolazione è solitamente ‘definitiva’, ed il ...