Bologna | ufficiale il trasferimento di Fabbian | arriva dall’Inter a titolo definitivo

(Di domenica 20 agosto 2023) Giovanniè un nuovo calciatore del, che ha annunciato il suo acquisto tramite una nota sul proprio sito. Il centrocampistadopo un campionato da protagonista in Serie B la scorsa stagione con la maglia della Reggina. “Colonna della Primavera nerazzurra di Christian Chivu, alla prima stagione fra i “grandi” lo scorso anno ha immediatamente dimostrato il proprio valore”, si legge nella nota. “In Calabria con Inzaghi lo si è scoperto abile in entrambe le fasi del gioco, partecipe nella costruzione della manovra sia in possesso basso, che sulla trequarti dove è molto bravo a ricevere tra le linee, e habituée dell’inserimento aereo. Segna spesso di testa con ottime scelte di tempo e ...

IL COMUNICATO - FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giovanni Fabbian alFC. Il centrocampista classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore ...... impegnato in trasferta a. Dopo un'estate di mezze rivoluzioni a Milanello, sia in ambito ... La stagionedei rossoneri inizia al Dall'Ara.Il, "impoverito" dalle recenti partenze di Schouten e Arnautovic, ha iniziato la stagione ... Primo impegno, invece, per il rinnovato Milan. Nei test amichevoli u rossoneri hanno ...

UFFICIALE: Bologna, preso Fabbian dall'Inter. Il comunicato con tutti i dettagli TUTTO mercato WEB

Giovanni Fabbian è un nuovo calciatore del Bologna. Il centrocampista classe 2003 è il quarto colpo del Bologna di questa sessione estiva di ...Fabbian approda al Bologna: è UFFICIALE Giovanni Fabbian, a partire dalla giornata di oggi, è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna: club che ha rilevato il centrocampista dall’Inter per una ...