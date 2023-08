Bologna-Milan | Pioli | “Krunic? Preferisce giocare vertice basso”

Contro ilildi Pioli scenderà in campo con il nuovo tridente Pu - Gi - Le: Pulisic, Giuroud e Leao Come giustamente si fa in chi maneggia il linguaggio sportivo, si è sempre alla ricerca di ...L'ingresso in campo delha cambiato i piani dei blucerchiati. FOTOGALLERY Foto Sito Frosinone ... Inserito nell'affare Samardzic - Inter, alla fine Fabbian va al: ufficiale il ...Atalanta : Muriel (Lookman, Koopmeiners, Zapata come alternative): Orsolini (Ferguson come ... Strefezza (Rafia come alternativa): Giroud (Theo Hernandez e Pulisic come alternative) ...

PROBABILE FORMAZIONE - Verso Bologna-Milan: Pulisic con Leao e Giroud, Calabria dal 1' Milan News

Si avvicina l'esordio in campionato, Pioli deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: pronti al debutto tre nuovi acquisti.Le parole del tecnico dei rossoneri alla vigilia dell'esordio in campionato contro la compagine di Thiago Motta ...