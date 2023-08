Bitcoin e investimento in Nft | cosa sono e che differenza c’è aggiornamento 20 AGOSTO

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 20 agosto 2023) Ultime notizie Investimenti di nuova generazione:in testa ma cresce interesse per NFT. Tra gli investimenti di nuova generazione sicuramente di successo quelli in criptovalute con iin testa. D’altra parte, su questo versante stanno attirando sempre più attenzioni anche altri prodotti, i cosiddetti NFT. Disi tratta esattamente? Una panoramica veloce delle informazioni fondamentali sull’argomento. Buoni fruttiferi postali: ipotesi sanatoria? Per quali titoliin Nft:e chec’ègli NFT? L’acronimo sta per Non fungible tokens, tradotto Getto digitale non fungibile o meglio non riproducibile. Tale dicitura già da sé esprime la ...