Bimbo morto risucchiato in piscina | indagati i titolari delle terme di Cretone | le ombre sui sistemi di sicurezza

(Di domenica 20 agosto 2023) Arrivano i primia quattro giorni dalla tragedia alledi, dove èStephen, il bambino di otto annida uno scarico dell’acqua in unadella struttura molto frequentata da famiglie con bambini nelle campagne di Palombara Sabina, in provincia di Roma. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro deglicon l’accusa di omicidio colposo almeno due persone, secondo Repubblica, tra cui l’amministratore della società che gestisce lee il responsabile della. Secondo Il Messaggero, glipotrebbero essere quattro. Finora i carabinieri di Monterotondo e Palombara hanno raccolto le testimonianza di bagnini, tecnici e responsabili della struttura, con ...

Si tratta dei responsabili della struttura a 40 chilometri da Roma, a Palombara Sabina , dove giovedì scorso unrusso - da due anni in Italia con la famiglia - è stato risucchiato da un tubo ...L'esame necroscopico sul corpo del bambino, richiesto dalla procura, servirà a chiarire se Marcos èin seguito ad un possibile trauma riportato proprio cadendo dallo scivolo nel pomeriggio ...

Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bambino di otto anni alle terme di Cretone.Bimbo morto alle Terme di Cretone, si stringe il cerchio intorno ai responsabili. Secondo quanto riporta Il Messaggero, gli inquirenti avrebbero iscritto tra gli indagati quattro persone. Due ...