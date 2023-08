Berardi-Sassuolo | muro contro muro E la Juve…

(Di domenica 20 agosto 2023)vuole soltanto la Juventus, ma ilnon vuole lasciarlo andare soprattutto perché fatica a trovare l’eventuale sostitutovuole soltanto la Juventus, ma ilnon vuole lasciarlo andare soprattutto perché fatica a trovare l’eventuale sostituto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante in questo momento è in uncon i neroverdi e potrebbe anche saltare tutte le partite fino a fine mercato.

Un errore da matita blu, se questo volesse davvero dire cheper la Juve è un discorso chiuso. Di certo ilè su tutte le furie , dato che adesso il sostituto individuato, il belga ...... sia all'andata e al ritorno) all'ad delCarnevali, infastidito da come Giuntoli e Manna hanno condotto la trattativa per. Tolto dal mercato quasi per ripicca, mentre il giocatore si ...L'ora del debutto in campionato è scoccata, ma in casatiene banco il caso. L'attaccante calabrese, simbolo e bandiera del club neroverde, è pronto ad andare al muro contro muro con la società. Obiettivo il trasferimento alla Juventus, ...

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, conferma che il club ha tolto Berardi dal mercato, poiché la Juventus non ha accettato le condizioni imposte dal Sassuolo. Ora il club deve pensare ai propri inter ..."Su Berardi ha già detto tutto la società". Passa e chiude, Alessio Dionisi, e c’è da capirlo, perché per lui ieri mica era il primo giorno senza Berardi, ma piuttosto la vigilia di Sassuolo-Atalanta.