Benzina a 2 | 6 euro al litro? Balla | cosa nasconde la sinistra | ecco i veri prezzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Che il nodo siano le risorse è fuori di dubbio. Per tagliare le accise sue gasolio, Draghi spese 9 miliardi ditra marzo e novembre dell'anno scorso. Cifre che, visti i risicati margini a disposizione del governo per la manovra, appaiono ora proibitive. Perché lo sconto da 25 centesimi al, che arrivava a 30,5 con l'Iva, costa un miliardo al mese. «Se riproponessimo» quella misura, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) Adolfo Urso, «dovremmo trovare in altro modo, ovviamente con altre tasse, 12 miliardi dil'anno», mentre «abbiamo preferito utilizzare quelle risorse per tagliare per due volte il cuneo fiscale». Intervento che il governo intende replicare per l'anno prossimo, ricorrendo all'extra gettito- quasi 11 miliardi tra gennaio e giugno, 1,8 in più sul 2022 - ...