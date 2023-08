Beach volley | World Tour 2023 Nicolai Cottafava | il cuore non basta | secondi dopo una finale leggendaria ad Amburgo

(Di domenica 20 agosto 2023) Hanno lottato per oltre un’ora nelladell’Elite 16 dima due errori ai vantaggi del tie break sono costati la sconfitta e il secondo posto ache meritano solo applausi per il loro cammino in uno dei tornei più importanti della stagione. Perdere così fa male, 21-19 al tie break, inutile girarci attorno, fa maletre match ball annullati dai rivali ma tra qualche ora gli azzurri si guarderanno indietro e potranno gioire per un torneo fantastico con sette vittorie e una sola sconfitta al termine di una partita giocata benissimo, cone carattere, raddrizzata quando tutto sembrava perduto e persa contro i campioni d’Europa, gli svedesi Ahman/Hellvig che non hanno così tanto in più rispetto agli italiani. Nel primo set gli azzurri tengono il ritmo ...

Gli azzurrini Michael Burgmann e Raoul Acerbi in nona posizione, 17esima per Agnese Angeloni e Luna Cicola RIGA - Ai Campionati Europei Under 20 didi Riga, in Lettonia, gli azzurrini Michael Burgmann e Raoul Acerbi hanno chiuso il proprio percorso europeo al nono posto. Questa mattina, infatti, il duo tricolore ha superato nella ...Alla Nuova Beachouse erano 42 i partecipanti che hanno dato vita ad un doppio torneo,+ padel, con finale incrociata. A vincere sono stati Alessandro Gregorini e Isabella Chiarucci che ...

Nicolai-Cottafava secondi ad Amburgo, Parigi adesso è più vicina La Gazzetta dello Sport

Grande impresa di Paolo e Samuele che mettono ko in semifinale i campioni olimpici e mondiali Anders Mol e Christian Sorum per 2-1 (25-23, 19-21, 15-13). Nell'ultima sfida i due azzurri affronteranno ...In semifinale in due azzurri hanno sconfitto i campioni olimpici e mondiali Anders Mol e Christian Sorum con il risultato di 2-1 (25-23, 19-21, 15-13) conquistando la finale che li opporrà ai campioni ...