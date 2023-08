Beach volley | World Tour 2023 IMPRESA TITANICA DI NICOLAI COTTAFAVA! Battuti Mol Sorum | è finale ad Amburgo

(Di domenica 20 agosto 2023) Strepitosi! Non c’è tanto altro da dire sull’di Paoloe Samuele Cottafava che riescono, dopo cinque sconfitte consecutive, a battere i norvegesi Mol/e lo fanno nella semidell’Elite 16 di, uno degli eventi più importanti della stagione. Primo set spettacolare, con le due coppie sempre vicinissime, con la girandola di emozioni dei vantaggi ma stavolta sono gli azzurri ad avere la meglio 25-23. Gli incubi tornano a materializzarsi nel secondo set per/Cottafava che giocano bene ma nelsi devono arrendere con il punteggio di 21-19 ma stavolta nel tie break che spesso aveva punito gli azzurri nei precedenti stagionali, è stata la coppia italiana a gestire al meglio un piccolo vantaggio e ad imporsi 15-13. In corso la ...

Risultati delPro Elite 16 Amburgo del 20 agosto MASCHILE SEMIFINALI 12.00 Mol/Sorum - Cottafava/Nicolai 13.00 George/André - Ahman/Hellvig FEMMINILI SEMIFINALI Ana Patricia/Duda - Salgado/...In Aggiornamento: Ai Campionati Europei Under 20 didi Riga , in Lettonia, gli azzurrini Michael Burgmann e Raoul Acerbi hanno chiuso il proprio percorso europeo al nono posto. Questa mattina, infatti, il duo tricolore ha superato nella ...

