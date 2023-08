Bayern Monaco | ultima offerta per Peretz | domani la risposta del Maccabi

(Di domenica 20 agosto 2023) Ilha preparato la nuovaalTel Aviv per Daniel: 5.5 milioni per il portiere Ilè ancora alla ricerca di un portiere e il nome principale è quello di DanieldelTel Aviv. Secondo quanto riportato dal giornale israeliano ONE, i bavaresi hanno presentato una nuova5.5 milioni. Ilsi è preso un giorno per pensare e rispondere ai tedeschi, che hanno già il sì del portiere.

Commenta per primo Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l'acquisto daldi Josip Stanisic, difensore croato nato in Germania:Con il, come raccolto da Calciomercato.it, l'intesa è in arrivo. La trattativa è, quindi, al rush finale, a pochi passi dal traguardo. L'affare Pavard dovrebbe chiudersi sui 30 milioni ...6 Intervenuto in diretta su Radio Sportiva , il noto procuratore e intermediario di mercato Giovanni Branchini ha dato le ultime sulla trattativa tra Inter eper il difensore francese Benjamin Pavard , obiettivo dichiarato per i nerazzurri: ' Pavard è molto vicino all'Inter . A questo punto manca soltanto che ilriesca a trovare non un ...

Dopo lo svincolo dal Manchester United il portiere spagnolo è stato a un passo dall'approdo in un altro top club: affare saltato all'ultimo.Il nome caldo è ovviamente quello di Benjamin Pavard. Il difensore centrale francese del Bayern Monaco è l’obiettivo numero uno della dirigenza nerazzurra, che nelle ultime ore non si è nascosta circa ...