Basket | Pozzecco commenta il successo sul Brasile | “Contento di ciò che questa squadra sta esprimendo”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 agosto 2023) A Shenzhen è arrivato un altroin amichevole per l’Ital, che ha rimontato e battuto ilprima di affrontare domani la Nuova Zelanda. “Continuiamo a costruire. Ilè un’ottimae sono certo che farà un buon Mondiale. Ci abbiamo messo un po’ per adeguarci ma poi i ragazzi hanno fatto quello che sanno fare fino in fondo”, hato il commissario tecnico Gianmarcoai microfoni della Federazione Italiana. Il ct prosegue: “A prescindere dalla vittoria, la sesta in altrettante partite di preparazione, sono moltodi ciò chesta. Arriverà il giorno in cui non vinceremo, ma ciò che non perderemo mai è la ...