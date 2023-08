Basket | l’Italia piega in amichevole il Brasile e fa sei su sei! Fontecchio top scorer

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) L’Italprosegue il proprio percorso netto di avvicinamento al Mondiale battendo anche il(93-87) nella prima delle due partite della Solidarity Cup di Shenzhen in Cina, centrando così la sesta vittoria in altrettante partite amichevoli fin qui disputate. Gli Azzurri del CT Pozzecco hanno prevalso su un avversario ostico e capace, qualche giorno fa, di battere l’Australia a Melbourne. Gigi Datome e compagni torneranno in campo già domani 21 agosto contro la Nuova Zelanda (palla a due alle 11:30 ora italiana) per l’ultimo match prima dell’esordio alla FIBA World Cup di venerdì prossimo a Manila (Filippine). Il topdi giornata è Simonecon 26 punti – eguagliato il suo career high in Azzurro realizzato il 3 settembre 2022 contro la Grecia all’Euronel girone di ...