Basket | Italia-Brasile 93-87 in amichevole prima di Mondiali 2023

(Di domenica 20 agosto 2023) Miglior marcatore azzurro giornata Simone Fontecchio con 26 punti L’batte il93-87 a Shenzhen, in Cina, nella penultimadeidial via il 25 agosto. Miglior marcatore azzurro giornata Simone Fontecchio con 26 punti. In doppia cifra anche Stefano Tonut (16 punti), Marco Spissu (11 punti e 7 assist), Giampaolo Ricci e Achille Polonara (11 punti). “Continuiamo a costruire. Ilè un’ottima squadra e sono certo che farà un buon Mondiale. Ci abbiamo messo un po’ per adeguarci ma poi i ragazzi hanno fatto quello che sanno fare fino in fondo. A prescindere dalla vittoria, la sesta in altrettante partite di preparazione, sono molto contento di ciò che questa squadra sta esprimendo. Arriverà il giorno ...

