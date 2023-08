(Di domenica 20 agosto 2023) Sei su sei per l’Italia nelle amichevoli di avvicinamento al Mondiale. La Nazionale azzurra ha superato anche il Brasile per 93-87 nella prima sfida della Solidarity Cup di Shenzen in Cina. Un match che ha visto la squadra dipartire un po’ al rilento (-13 a fine primo quarto) per poi sciogliersi soprattutto in un secondo tempo davvero eccellente. Queste le prime parole del commissario tecnico azzurro: “Continuiamo a. Il Brasile è un’ottima squadra e sono certo che farà un buon Mondiale. Cimesso un po’ per adeguarci ma poi i ragazzi hanno fatto quello che sanno fare fino in fondo”. Prosegue, che ha le idee molto chiare sulla sua Italia: “A prescindere dalla vittoria, la sesta in altrettante partite di preparazione, sono molto contento di ciò che questa squadra sta esprimendo. ...

Un appuntamento importante per la squadra guidata daPozzecco , un test per capire fin ... Le candidate alla vittoria finale Ai Mondiali diparteciperanno team agguerriti e fortissimi, ...Play: Luca Fazzi 5 (2002, confermato),Sorrentino 6 (2003, da Campus Varese). Guardie: Gian Marco Drocker 4 (2001, da Legnano), Nunzio Corcelli 12 (1991, confermato). Ali: Alex Ranuzzi 11 (...Dopo le 5 vittorie nelle amichevoli in Europa, i ragazzi di coachPozzecco , affronteranno due squadre anch'esse in preparazione per la rassegna iridata. L'esordio Azzurro al Mondiale è in ...

Basket, Gianmarco Pozzecco: "Si continua a costruire. Abbiamo il diritto di sognare" OA Sport

Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Continuiamo a costruire. Il Brasile è un’ottima squadra e sono certo che farà un buon Mondiale. Ci abbiamo messo un po’ per adeguarci ma poi i ragazzi hanno fatto ...Dopo la vittoria in amichevole a Shenzen, in Cina, sul Brasile il CT dell'Italia della pallacanestro Gianmarco Pozzecco ha commentato l'esito dell'incontro: “Continuiamo ...