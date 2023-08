(Di domenica 20 agosto 2023) Arrivano i primi responsi importanti nelladi, massimo campionato italiano giunto alla delicata fase dei playoff. Sane la Fortitudohanno infatti staccato il pass per la, mentre non sono mancate le sorprese nelle altre due gare. I Campioni d’Italia nello specifico hanno archiviato la pratica regolando con un secco 0-10 Modena, mentre i bolognesi si sono imposti per 2-8 su Ronchi dei Legionari. Fatica invece ancora tantissimo, adesso passata in svantaggio nelladopo aver perso per 8-9 il confronto con Nettuno. Sorprende anche Grosseto, abile a portarsi sul 2-1 dopo aver vinto di misura gara-3 conper 1-0.A ...

Questa sera alle ore 20:30, allo stadio Falchi, gara 3 dei quarti di finale playoff tra Fortitudo UnipolSai e Ronchi dei Legionari. Bolognesi avanti 2 - 0 nella serie al meglio delle cinque. Dopo le sconfitte nelle prime due sfide, rispettivamente per 10 a 3 e 2 a 0, i tirrenici dovranno assolutamente ottenere un successo se vorranno tenere aperta una serie che, per via della decisione...

Baseball, Serie A 2023: San Marino e Bologna volano in semifinale. Faticano Parma e Macerata OA Sport

La notte delle gare 3 dei Quarti di Finale di Serie A Baseball svela i nomi delle prime semifinaliste e cela sorprese: San Marino ( 10-0 sul Comcor Modena) e UnipolSai Bologna ( 8-2 in rimonta sui New ...Nel fine settimana, la Serie A Baseball decreterà le sue 4 contendenti per lo Scudetto. Dopo le prime due partite giocate ad inizio settimana, è subito match point per Parma Clima, UnipolSai Bologna e ...