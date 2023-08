Barbie m' insegnò che la vita sarebbe stata dura se avessi riposto la mia soddisfazione in quello che poteva essere acquisito solo con i soldi

(Di domenica 20 agosto 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Si ride molto guardando il film, campione d’incassi, ma si pensa anche molto. La pellicola è fin troppo piena di stimoli, al punto da rendere difficile individuarne il messaggio finale. È un film pro o contro? Pro o contro la Mattel? Pro o contro il femminismo? La confusione è voluta? Per quanto mi riguarda, mi ha costretto a ripensarmi bambina e a ricordare che tipo di stimoli determinò l’avvento dinella miadi femmina. La mia unicafu quella standard e già questo mi lasciò perplessa. Che me ne facevo di una bambola rigida,al punto che scagliarla contro qualcunoun guaio? Dopo aver abbracciato Cicciobello, morbido e reattivo ...

