Bambino morto alle terme | a breve primi indagati

Potrebbero arrivare ale prime iscrizioni nell'inchiesta aperta dopo la morte deldi 8 anni annegatodi Cretone, a Palombara Sabina, durante lo svuotamento e la pulitura delle vasche, e risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine. In procura a Tivoli è aperto un fascicolo per omicidio colposo. Intanto per lunedì è stata fissata l'autopsia sul corpo del bimbo affidata dai pm all'istituto di medicina legale del policlinico Umberto I di Roma. Ieri i carabinieri, insieme al personale della Asl, hanno effettuato un sopralluogo nella struttura sottoposta a sequestro per valutare. I militari dell'Arma hanno anche acquisito i video delle telecamere presenti.

