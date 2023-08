Bagnaia vince anche in Austria e vola nel mondiale

(Di domenica 20 agosto 2023) Peccopadronein. Il campione del mondo della Ducati fa il bis della Sprint Race sulla pista dello Spielberg: vittoria impeccabile e planata iridata a metà campionato. Nella decima delle 20 gare stagionali, il torinese trionfa davanti alla Ktm di Brad Binder e alle Ducati VR46 di Marco Bezzecchi e Luca Marini, festeggiati nel giro di onore dal loro 'capo' Valentino Rossi', presente a bordo pista.scava così un solco importante nelcon un +62 eloquente su Jorge Martin, settimo dopo un Long Lap Penalty. Quinto Alex Marquez davanti all'Aprilia di Vinales."Sinceramente mi aspettavo un passo più forte, ma le condizioni erano difficili per tutti. abbiamo gestito bene ogni cosa, sono contento perché questo weekend abbiamo mostrato il nostro potenziale sin da ieri" le ...

