(Di domenica 20 agosto 2023) "E' andatobene, come avevamo programmato. Mi aspettavo un ritmo più forte, ma le condizioni erano difficili per tutti. C'era qualche problema all'anteriore, poi ho capito come migliorare il ...

Lo ha detto Francesco, che in Austria ha dominato il weekend, conquistando la pole position, vincendo la gara sprint e il Gran Premio e facendo anche il giro veloce. Nella classifica del ......MotoGP torna in pista il primo settembre a Barcellona IL RACCONTO DELLA GARA 1) FRANCESCO(... Sky Tv e Sky Calcio a 14,90/m per 18 mesi CliccaMoto GP: Altre Notizie... il team guidato dal nove volte campione del mondo Valentino Rossi ( in foto l'arrivo a novembre 2013 dinel team,insieme a Valentino Rossi, Vittoriano Guareschi, Team Manager, e Romano ...

Bagnaia, qui abbiamo mostrato tutto il nostro potenziale - Moto ... Agenzia ANSA

"E' andato tutto bene, come avevamo programmato. Mi aspettavo un ritmo più forte, ma le condizioni erano difficili per tutti. C'era qualche problema all'anteriore, poi ho capito come migliorare il tem ...Pecco Bagnaia ha vinto il Gp d'Austria della MotoGp ... Grazie per il sostegno che ho sempre avuto: adesso dobbiamo ripartire da qui”, è la promessa di Vietti.