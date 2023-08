Bagnaia domina il GP d’Austria di MotoGP e allunga in classifica

(Di domenica 20 agosto 2023) Francescoconquista la sua terza doppietta della stagione con una vittoria nel GPal Red Bull Ring in. Come sabato, Brad Binder è stato l’unico pilota in grado di impensierire per alcuni giriconsegnando alla KTM un altro podio, mentre Marco Bezzecchi ha rimontato fino alla terza posizione.e Binder L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Brad Binder vince la Sprint diin Spagnavince ad Assen avanti a Bezzecchi ed Aleix Espargaro Aleix Espargaro su Aprilia vince a Silverstone superandoall’ultimo giro Alex Marquez conquista la Pole nel GP d’Argentina,: ...

Un fenomenale Peccoal Red Bull Ring e vince il GP d'Austria, chiudendo davanti alla Ktm di Binder e a un super Bezzecchi. Il campione del mondo allunga in campionato: +62 su Martin, che chiude 7° in ...Il torinese della Ducati vince davanti a Binder e Bez. Ora è a +62 su Martin in ...A metà gara non ce n'è più nemmeno per Binder, conche aumenta costantemente il suo vantaggio e si lancia verso il trionfo . Ducati grande protagonista che piazza quattro moto nelle prime ...

Bagnaia domina la Sprint e svela l'arma segreta Ducati: "L'ho chiesta io" Tuttosport

Un fine settimana dominato dalla Ducati e dal suo uomo di punta Pecco Bagnaia che vince e allunga nella classifica mondiale. Per lui 251 punti, +62 su Martin e +68 sul riminese. La casa bolognese piaz ...SPIELBERG - Con l'ennesima vittoria stagionale in bacheca e un bis sempre meno lontano, Pecco Bagnaia può esultare al Gran Premio d'Austria di MotoGP. Il quinto sigillo del 2023 per il campione in car ...