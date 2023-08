“Avvistata al Pronto Soccorso” | ore di allarme per Belen Rodriguez | Tutto capitato di notte

Leggi su howtodofor

(Di domenica 20 agosto 2023) Ultimo avvistamento shock con protagonista la showgirl: è stata vista ine non da sola. Il nome della showgirlda settimane fa discutere sia con la sua vita privata che con quella professionale. Di recente è stata infatti fatta fuori dalla programmazione della prossima stagione televisiva di casa Mediaset. Inoltre il suo matrimonio con Stefano De Martino è tornato al centro del gossip a causa di una crisi in corso e legata ad un presunto tradimento. In tal senso di recente è arrivata una clamorosa segnalazione secondo la quale la showgirl sarebbe stata vista alma non da sola. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e come sono andate le cose. Stefano e ...