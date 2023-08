Avengers | Secret Wars darà vita a un soft reboot del Marvel Cinematic Universe RUMOR

Leggi su movieplayer

(Di domenica 20 agosto 2023) Il mega crossover in arrivo nel 2027 potrebbe rimescolare le carte in tavola e rappresentare una lettera d'addio al mondoche i fan hanno potuto conoscere negli ultimi 15 anni. Uno dei film più attesi dei prossimi anni è senza ombra di dubbio, mega crossover che farà parte della Fase 7 del. Le prime indiscrezioni descrivono la trama del film come un'epica avventura nel Multiverso, ma c'è molto di più in ballo. A quanto parefungerà da "" degli ultimi 15 anni di film e serie TV targati. "I piani sono quelli....