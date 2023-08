Autovelox e sanzioni | la lezione è servita Multe a picco del 50% e meno soldi in bilancio

Considerando i soli velocar, sul viadotto Marco Polo, in ingresso città, si passa dalle 131mila nei primi 8 mesi del 2022 alle 52mila del 2023. Giorgetti: 'Un importante passo verso la riduzione degli ...Ma poi ci sononon tarati o non segnalati, semafori mal funzionanti e così via dicendo. ... stabiliscono anche gli importi delle multe, leaccessorie e pure le regole per la corretta ...Gli introiti molto alti riguardano anche Napoli dove lederivate daglihanno fatto entrare nelle casse del comune 18.700 euro. Un caso eclatante è quello di Colle Santa Lucia, un ...

Autovelox e sanzioni, la lezione è servita. Multe a picco del 50% e ... LA NAZIONE

Considerando i soli velocar, sul viadotto Marco Polo, in ingresso città, si passa dalle 131mila nei primi 8 mesi del 2022 alle 52mila del 2023. Giorgetti: "Un importante passo verso la riduzione degli ...RECANATI Torna in azione l’autovelox e le multe (probabilmente) si impennano. Ha destato scalpore la previsione messa nero su bianco dal Comune di ipotizzare introiti da contravvenzioni ...