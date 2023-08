Autogol di Schlein | l' estate gufante della sinistra smentita dai dati

Leggi su iltempo

(Di domenica 20 agosto 2023) Il gufismo è ormai il primo sport nazionale e ha un commissario tecnico – il Pd – che non ha alcuna intenzione di dimettersi, con una stampa che gli tiene bordone senza mai coltivare il dono del dubbio. Gufare significa augurare il male agli altri, nella speranza che la profezia si autoavveri, anche se questo significasse il tracollo del Paese. Un anno fa, quando dopo undici anni la Bce varò il primo aumento del costo del denaro, i gufi in servizio permanente effettivo giurarono che l'economia italiana, minata dalla crisi del gas e dal macigno del debito pubblico, non avrebbe retto a un simile impatto. Invece lo spread è sceso sotto 160 punti, ma i professionisti del cataclisma non si arrendono, e dicono che per ora lo spread tiene, ma che i conti d'autunno incombono sul governo, e quindi il disastro sarà inevitabile. Poi ci sono altre emergenze che congiurano contro l'Italia e contro ...