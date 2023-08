(Di domenica 20 agosto 2023) Il ministro, che domani 21 agosto sarà ospite al Meeting di Rimini, in una intervista al Sussidiario.net ha parlato di«un percorso che ha come orizzonte il 2030 e che condivideremo con sindacati, Regioni e Anfia e che punta a raggiungere il tetto del milione di veicoli prodotti, con ricadute significative, anche in termini occupazionali, sugli impianti in».

... nonché del bollo, in funzione degli obiettivi di progressivo azzeramento delle emissioni di CO2'. "Meglio ridurre il cuneo fiscale".replica al pressing sul taglio delle accise Oggi, però, ...Risorse che - dice lo stesso- è meglio usare per abbattere il cuneo fiscale. L'unica misura ... Per i risultati di questo intervento suggeriamo al ministro di scendere dalla suablu, andare a ...la smetta di dire che i prezzi dei carburanti sono sotto controllo e riduca immediatamente, ...togliere queste agevolazioni perché incentiverebbero implicitamente l'acquisto dellea gasolio ...

Auto, Urso: piano su Stellantis perché salga produzione in Italia Il Sole 24 ORE

Sul fronte dell’automotive, «stiamo lavorando affinché salga la produzione in Italia, dopo oltre vent’anni di declino inarrestabile». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ...Da 16 giorni consecutivi i prezzi dei carburanti sono in aumento e il costo medio della benzina ha superato i 2 euro al litro. Consumatori e associazioni di categoria… Leggi ...