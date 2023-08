Auto | Stellantis | il piano del Governo per aumentare la produzione in Italia

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 20 agosto 2023) Il ministro, che domani 21 agosto sarà ospite al Meeting di Rimini, in una intervista al Sussidiario.net ha parlato di«un percorso che ha come orizzonte il 2030 e che condivideremo con sindacati, Regioni e Anfia e che punta a raggiungere il tetto del milione di veicoli prodotti, con ricadute significative, anche in termini occupazionali, sugli impianti in».