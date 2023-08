L'ingresso nelle discoteche dovrà avvenire con ingressi contingentati, solo con ilpass, ... Scontro tra un'e un bus intorno a mezzogiorno in viale Pontelungo ad Albenga all'altezza di Via ...Il 16 settembre lepartono dal centro di Roma " via Appia Antica " alla volta dei Castelli ... La competizione è valida per il Trofeo dedicato alle energie alternativeChallenge Cup di Aci ...... a parità di gettito, delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con lo EuropeanDeal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, nonché del bollo, ...

Auto green, «la domanda frena». Il calo dei chip spaventa il mercato ilgazzettino.it

L’auto elettrica verso un nuovo stop. Tra crisi dei chip, incertezze economiche e timori di recessione, la domanda per i veicoli “green” è a rischio frenata, ...I possessori di veicoli elettrici potranno finalmente sfruttare una nuova funzionalità di Google Maps per trovare più facilmente stazioni di ricarica.