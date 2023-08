ATP Cincinnati 2023 | Carlos Alcaraz | “Sono rimasto positivo tutto il tempo | match così combattuti mi aiutano a crescere”

(Di domenica 20 agosto 2023) Vittoria con il brivido per lo spagnolonella semifinale del Masters 1000 di. Dopo essere andato sotto di un set contro Hubert Hurkacz, il numero 1 al mondo non è riuscito a staccare il polacco nel secondo parziale e nel decimo game ha visto il suo avversario arrivare sulpoint.però non si è arreso, ha annullato la possibilità di successo di Hurkacz e poi ha ribaltato completamente la partita grazie alla conquista del secondo set al tie-break (per 7-4) e la vittoria del terzo parziale per 6-3. Il numero 1 del ranking hastrappato il pass per la finale, dove a sfidarlo ci sarà il serbo Novak Djokovic (n.2 al mondo). “Ho sprecato molte palle break, è stata davvero dura – ha affermatosubito dopo il trionfo contro ...

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic in finale oggi all'Masters 1000 di2023. Lo spagnolo ventenne, prima testa di serie e numero 1 del mondo, in semifinale sconfigge il polacco Hubert Hurkacz per 2 - 6, 7 - 6 (7 - 4), 6 - 3 in 2h18'. ...Il n°17concede solo cinque punti nei primi quattro turni di battuta, mantenendo una media ...per l'ottava volta su dodici il suo rivale odierno e raggiungendo Carlos Alcaraz in finale aLa nuova star americana alla caccia del primo titolo importante e il Super Match tra i primi due giocatori del mondo. Difficile pensare a un menu migliore per gli organizzatori Giornata di finali e ...

Alcaraz-Djokovic in finale all'ATP Cincinnati: orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Sport Fanpage

Vittoria con il brivido per lo spagnolo Carlos Alcaraz in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo essere andato sotto di un set contro Hubert Hurkacz, il numero 1 al mondo non è riuscito a ...Sul cemento dell'Ohio è già tempo di rivincita della finale di Wimbledon in campo maschile, finale inedita tra le donne.