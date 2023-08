Atletica | Zaynab Dosso | “Grande soddisfazione aver passato il turno con il record italiano!”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) La gara migliore quando più contava.ha eguagliato ilnazionale di Manuela Levorato (stabilito il 4 luglio 2001) in 11?14, superando brillantemente le batterie dei 100 metri e qualificandosi per le semifinali dei Mondali 2023 dileggera, di scena a Budapest. Una prestazione maiuscola per l’italo-ivoriana, che tornerà in pista domani sera al National Athletics Centre con l’obiettivo di ritoccare ulteriormente il primato tricolore e lasciare il segno come fatto nel corso della propria heat. Da dire chesi è classificata terza per la squalifica (ancora non ufficiale) di Lansiquot, stampando comunque quello che varrebbe come il miglior tempo assoluto di ripescaggio e mettendo in ghiaccio la qualificazione. Una bella prova per l’atleta allenata da Giorgio Frinolli che, ...