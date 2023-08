Atletica | Yeman Crippa rilancia | “Stagione deludente A Parigi 2024 farò la maratona”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Finisce con un11° posto sui 10.000 metri ai Campionati Mondiali di Budapest 2023 laagonistica di. L’atleta trentino ha tagliato il traguardo in 28’16?40, molto distante dal gruppo di testa ma in realtà anche dalla top10. Niente da fare dunque per il campione europeo in carica, protagonista di un’annata negativa soprattutto in pista. “Un’altra gara dura. Sinceramente ho ritrovato un po’ di stimoli e di energie dopo la gara di Montecarlo e sono arrivato qua pensando di correre molto meglio, più facile. In realtà è stata dura dura. Quando gli africani hanno iniziato a correre è lì che doveva iniziare la gara, mentre io sono andato in difficoltà“, dichiara l’italo-etiope ai microfoni della Rai. “Quest’anno la cosa positiva è stata il mio esordio in. Per il resto ...